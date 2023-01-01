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Саратов
Профиль пользователя Natali108

фото пользователя Natali108

О себе

Занимаюсь саморазвитием, учусь на психолога. Люблю новые знакомства, высокий уровень экстраверсии😄. Информационный наркоман 😄😉люблю изучать новое…

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения✝️ Религия🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре
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