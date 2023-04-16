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Саратов
Профиль пользователя Mishanyyaaa

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О себе

Занимаюсь саморазвитием, спортом и т. д. Ищу друзей.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🏢 Работа 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно ✝️ Религия 🏫 Учеба 🍷 Алкоголь 🎭 Театр

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить
Прогуляться с вами
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