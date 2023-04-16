⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Саратов
Саратов
Саратов
Профиль пользователя Mishanyyaaa
О себе
Занимаюсь саморазвитием, спортом и т. д. Ищу друзей.
Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🏢 Работа 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Саратов
Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.