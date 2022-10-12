Простой инженер, который не знает, чем ему заняться.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн

Саратов → прогуляться, перекусить Есть желание сходить бар и пообщаться с интересными людьми

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.