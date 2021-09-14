Саратов
Профиль пользователя Max13
О себе
Предпочитаю всегда сидеть дома, но могу выйти прогуляться. Сходить в кино в приятной компании. Смотрю различные фильмы, но предпочитаю: фантастику и боевики.
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Москва → Другое
Может поговорим?
Саратов → Другое
Пишите в личные сообщения
Петропавловск-Камчатский → Другое
Играешь во что-нибудь?
Нижний Новгород → Другое
Общение, схожие интересы
Белогорск → Другое
Ищу собеседников на лёгкое и приятное общение, на любые темы
Санкт-Петербург → Другое
устроить пикник в Комарово/Сестрорецке
Воркута → Другое
Хочу найти лучшую подругу или лучшего друга) ❤️
Брюссель → Другое
Расширить круг знакомств
Ульяновск → Другое
Найти друзей и подруг для общения и игр по вечерам
Саратов → Другое
Ищу людя или людей, что бы понаматывать километраж по городу.
Саратов → Другое
Уютного общения.
Саратов → Другое
Погулять, в кино
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