Саратов
Профиль пользователя Max13

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фото #2 пользователя Max13

О себе

Предпочитаю всегда сидеть дома, но могу выйти прогуляться. Сходить в кино в приятной компании. Смотрю различные фильмы, но предпочитаю: фантастику и боевики.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Саратов → пообщаться

Просто поболтать о погоде

Саратов → прогуляться, перекусить

Прогуляться по проспекту героев отечества

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Tanyscka
Саратов → Другое

Пишите в личные сообщения

маленькое фото пользователя InochiNoKi
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Играешь во что-нибудь?

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Нижний Новгород → Другое

Общение, схожие интересы

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Ищу собеседников на лёгкое и приятное общение, на любые темы

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Хочу найти лучшую подругу или лучшего друга) ❤️

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Погулять, в кино

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