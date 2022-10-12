Люблю музыку любого жанра лишь бы мелодия понравилась, учусь играть на барабанах, обожаю кататься на велике и роликах, растяжка, зарядка и философия

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать

💨 Кальян

Саратов → пообщаться Поделиться тем что вас беспокоит

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