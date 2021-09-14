Саратов
Профиль пользователя makaveli
О себе
👽Считаю себя разносторонней личностью, и уверен в том что могу поддержать разговоры на любые темы
🧘♂️могу говорить о вечном часами.
🚶♂️Люблю дальние пешие прогулки
Профиль обновлён 7 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💰 Бизнес 🏫 Учеба 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
💩 Странный юмор 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия
События пользователя
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