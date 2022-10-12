Саратов
Профиль пользователя Lina2007
О себе
Люблю общаться ,гулять ,смотреть интересные сериалы /фильмы .Просто общаться обо всем на свете
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
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