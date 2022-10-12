Саратов
Профиль пользователя Lina2007

фото пользователя Lina2007
фото #2 пользователя Lina2007

О себе

Люблю общаться ,гулять ,смотреть интересные сериалы /фильмы .Просто общаться обо всем на свете

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить

Погулять ,хорошо провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое

Девочки, пишите))

маленькое фото пользователя Okamy
Саратов → Другое

Ищу людя или людей, что бы понаматывать километраж по городу.

маленькое фото пользователя glutt_on
Саратов → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя Hayat
Саратов → Другое

Погулять, в кино

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