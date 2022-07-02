Занимался разработкой игр на позиции геймдизанер. Люблю рок музыку, неоклассику, учусь играть на гитаре. Посещаю фестивали и концерты на постоянной основе. Катаюсь на мотоцикле. Мотаючь по злачным заведениям и барам).

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

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Одинцово → Другое Живите долго и процветайте 🖖🏻

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