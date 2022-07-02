Саратов
Профиль пользователя Lengston
О себе
Занимался разработкой игр на позиции геймдизанер.
Люблю рок музыку, неоклассику, учусь играть на гитаре.
Посещаю фестивали и концерты на постоянной основе.
Катаюсь на мотоцикле.
Мотаючь по злачным заведениям и барам).
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
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