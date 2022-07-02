Саратов
Профиль пользователя Lengston

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О себе

Занимался разработкой игр на позиции геймдизанер.
Люблю рок музыку, неоклассику, учусь играть на гитаре.
Посещаю фестивали и концерты на постоянной основе.
Катаюсь на мотоцикле.
Мотаючь по злачным заведениям и барам).

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

маленькое фото пользователя Natali_S
Саратов → Другое

Центр города

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