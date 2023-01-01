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Саратов
Профиль пользователя Katrinka21

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О себе

Надоели предатели , хочу найти человека , друга которому со временем могла бы доверять как себе )

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

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