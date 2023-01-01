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Саратов
Саратов
Профиль пользователя Katrinka21
О себе
Надоели предатели , хочу найти человека , друга которому со временем могла бы доверять как себе )
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🎭 Театр
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