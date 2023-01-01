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Саратов
Саратов
Профиль пользователя Juliyajuliette
О себе
Я люблю петь, очень люблю гулять, посещать выставки, пить кофе в уютной обстановке, люблю настольные игры, очень много работаю😅
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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