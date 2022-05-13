Саратов
Профиль пользователя ILINA
О себе
Я Настя мне 19 лет
Работаю учусь, совмещаю все что можно
Люблю и по душам поговорить и выпить
Люблю шумные весёлые компании где люди не бояться показать себя.
Я много лет занимаюсь вокалом , пытаюсь играть на инструментах.
Вообще по жизни я весёлый чел, жизнерадостный, хочется чего то душевного и простого ну или натворить что нибудь )))
Профиль обновлён 26 декабря 2022 г.
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