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Саратов
Профиль пользователя Gulya1

фото пользователя Gulya1

О себе

Люблю танцевать, слушать любую музыку по настроению, занимаюсь саморазвитием

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры
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