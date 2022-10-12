О себе

Привет всем, я Дина, пытаюсь социализироваться и находить новых друзей, у меня есть большой красивый кот и маленькая, но такая же красивая собака, с которой мы часто гуляем по набережной или Рахова.

Очень хочется найти как и веселую компанию для похода в караоке, тусовок до рассвета и совершения странной дичи, так и человека, с которым будет приятно общаться тет-а-тет о позорных историях из детства, обсуждать как ноет колено к дождю и тд



Из увлечений музыка, писательство, рисование, обожаю тату (но все никак не решусь), готовка и попытки в юмор