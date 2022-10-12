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Саратов
Профиль пользователя GavayaskayaPizza

фото пользователя GavayaskayaPizza

О себе

Привет всем, я Дина, пытаюсь социализироваться и находить новых друзей, у меня есть большой красивый кот и маленькая, но такая же красивая собака, с которой мы часто гуляем по набережной или Рахова.
Очень хочется найти как и веселую компанию для похода в караоке, тусовок до рассвета и совершения странной дичи, так и человека, с которым будет приятно общаться тет-а-тет о позорных историях из детства, обсуждать как ноет колено к дождю и тд

Из увлечений музыка, писательство, рисование, обожаю тату (но все никак не решусь), готовка и попытки в юмор

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💨 Кальян🖼 Выставка / музей

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить

Сходить на ужастик ити погулять по набережной

маленькое фото пользователя olivvius
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alex64

Саратов → прогуляться, перекусить

Ищу новых подруг, предлагаю прогуляться и пообщаться)

Откликнулись 3 участника

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