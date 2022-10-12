⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Саратов
Саратов
Привет всем, я Дина, пытаюсь социализироваться и находить новых друзей, у меня есть большой красивый кот и маленькая, но такая же красивая собака, с которой мы часто гуляем по набережной или Рахова.
Саратов
Профиль пользователя GavayaskayaPizza
О себе
Привет всем, я Дина, пытаюсь социализироваться и находить новых друзей, у меня есть большой красивый кот и маленькая, но такая же красивая собака, с которой мы часто гуляем по набережной или Рахова.
Очень хочется найти как и веселую компанию для похода в караоке, тусовок до рассвета и совершения странной дичи, так и человека, с которым будет приятно общаться тет-а-тет о позорных историях из детства, обсуждать как ноет колено к дождю и тд
Из увлечений музыка, писательство, рисование, обожаю тату (но все никак не решусь), готовка и попытки в юмор
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💨 Кальян🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Саратов
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам