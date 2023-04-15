Саратов
Профиль пользователя Fumo
Профиль обновлён 1 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Санкт-Петербург → Другое
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Может поговорим?
Саратов → Другое
Ах лето🤩 у кого какие планы?
Санкт-Петербург → Другое
Как прошел ваш день?
Саранск → Другое
Обсудим вообще всё?)
Москва → Другое
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Краснодар → Другое
Те, кто со мной на одной волне ~
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым друзьям ))
Астрахань → Другое
Занимаюсь английским, психологией, рукоделием, люблю готовить.
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей для обмена мемами и смешными историями
Тольятти → Другое
Ищу приятного собеседника близкого по духу
Москва → Другое
Ищу собеседников на общие темы
Тольятти → Другое
Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)
Москва → Другое
Найти родственную душу 😊такое возможно?
Пермь → Другое
Приятное общение позитивное )!
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