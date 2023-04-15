Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

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Саратов → пообщаться А можно поговорить о искусстве ? А лучше поспорить ?)

Тольятти → Другое Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)

Санкт-Петербург → Другое Ищу друзей для обмена мемами и смешными историями

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Саратов → Другое Ах лето🤩 у кого какие планы?

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.