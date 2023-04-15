Саратов
Профиль пользователя Fumo

фото пользователя Fumo

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Саратов → пообщаться

А можно поговорить о искусстве ? А лучше поспорить ?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя KaterinaSmik
Саратов → Другое

Ах лето🤩 у кого какие планы?

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Как прошел ваш день?

маленькое фото пользователя Morena_me
Саранск → Другое

Обсудим вообще всё?)

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

маленькое фото пользователя Anastasia_21
Краснодар → Другое

Те, кто со мной на одной волне ~

маленькое фото пользователя Varyyyyaa
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым друзьям ))

маленькое фото пользователя Uluana
Астрахань → Другое

Занимаюсь английским, психологией, рукоделием, люблю готовить.

маленькое фото пользователя Vale8
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей для обмена мемами и смешными историями

маленькое фото пользователя Shurshitmishura
Тольятти → Другое

Ищу приятного собеседника близкого по духу

маленькое фото пользователя Polito
Москва → Другое

Ищу собеседников на общие темы

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)

маленькое фото пользователя dariamaz
Москва → Другое

Найти родственную душу 😊такое возможно?

маленькое фото пользователя Angelika8
Пермь → Другое

Приятное общение позитивное )!

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