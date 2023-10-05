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Саратов
Саратов
Профиль пользователя Evafoox
О себе
Привет, я ищу друзей, не в поисках отношений ( занята) мне 24 года я из Саратова. Слушаю музыку, смотрю сериалы, собираю алмазные мозаики, читаю книги, но сейчас читаю очень редко. Рисую иногда. Люблю петь. Работаю в общепите
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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