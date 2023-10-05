О себе

Привет, я ищу друзей, не в поисках отношений ( занята) мне 24 года я из Саратова. Слушаю музыку, смотрю сериалы, собираю алмазные мозаики, читаю книги, но сейчас читаю очень редко. Рисую иногда. Люблю петь. Работаю в общепите