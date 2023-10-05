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Саратов
Профиль пользователя Evafoox

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О себе

Привет, я ищу друзей, не в поисках отношений ( занята) мне 24 года я из Саратова. Слушаю музыку, смотрю сериалы, собираю алмазные мозаики, читаю книги, но сейчас читаю очень редко. Рисую иногда. Люблю петь. Работаю в общепите

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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