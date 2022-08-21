Саратов
Профиль пользователя Elya95

фото пользователя Elya95
фото #2 пользователя Elya95

О себе

Всем привет. Меня зовут Эльвира. Недавно переехала в Саратовскую область. Очень люблю общение. Работаю посредником в выкупе товаров с Китая) обожаю петь, танцевать) очень надеюсь найти подругу😊

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

События пользователя

Саратов → пообщаться

Поговорим на разные темы

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Саратов

Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.