Всеобщая электрификация и тушите свет в одном флаконе, в общем вся в отца. Меломан, но музыку вроде Face воспринимаю кровью из ушей. Всеядна, ну кроме экзотики, вроде лягушачьих лапок и бараньих яиц, не вышел из меня Комаров. Поговорить очень люблю, могу быть радио, лишь бы не уставали слушать. За любой кипиш, кроме голодовки.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

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