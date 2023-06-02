Саратов
Профиль пользователя ElenaChu
О себе
Всеобщая электрификация и тушите свет в одном флаконе, в общем вся в отца.
Меломан, но музыку вроде Face воспринимаю кровью из ушей.
Всеядна, ну кроме экзотики, вроде лягушачьих лапок и бараньих яиц, не вышел из меня Комаров.
Поговорить очень люблю, могу быть радио, лишь бы не уставали слушать.
За любой кипиш, кроме голодовки.
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
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