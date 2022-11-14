Работаю на удаленке 5/2, сижу весь день! Хочу больше шевелиться, но чаще всего не получается-после работы встаю и несколько часов на кухне провожу, готовя (дурацкое слово) еду для мужа и детей. Моя ленивая натура мечтает о роликах и велосипеде, но что-то не доходят мои ноги до этих приключений. Живу недалеко от новой набережной. Го гулять?

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.