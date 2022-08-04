Привет, меня зовут Даша, мне 15 лет 🤍 Занимаюсь спортом: бегаю, катаюсь на роликах и велосипеде, плаваю, танцую (в свободном стиле, но обожаю Jazz-Fank и Modern) 🤍 Изучаю финансовую грамотность и инвестиции 🤍 Люблю фотографировать, рисовать 🤍 Обожаю смотреть фильмы и сериалы, в основном фантастику и фэнтази, может быть комедию 🤍 Веду здоровый образ жизни (правильное питание) 🤍 У меня есть домашние животные: 3 кошки (один из них Сфинкс), 2 собаки, папугай, 2 черепахи и шиншиила 🤍 Мечтаю заниматься конкуром, фигурым катанием, сноубордингом и прыжками с парашютом

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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