Саратов
Профиль пользователя Dashunchik
О себе
Привет, меня зовут Даша, мне 15 лет
🤍 Занимаюсь спортом: бегаю, катаюсь на роликах и велосипеде, плаваю, танцую (в свободном стиле, но обожаю Jazz-Fank и Modern)
🤍 Изучаю финансовую грамотность и инвестиции
🤍 Люблю фотографировать, рисовать
🤍 Обожаю смотреть фильмы и сериалы, в основном фантастику и фэнтази, может быть комедию
🤍 Веду здоровый образ жизни (правильное питание)
🤍 У меня есть домашние животные: 3 кошки (один из них Сфинкс), 2 собаки, папугай, 2 черепахи и шиншиила
🤍 Мечтаю заниматься конкуром, фигурым катанием, сноубордингом и прыжками с парашютом
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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