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Саратов
Очень люблю слушать музыку разную,но больше всего нравиться рок
Саратов
Профиль пользователя Dasha_20
О себе
Очень люблю слушать музыку разную,но больше всего нравиться рок
Есть проблемы со здоровьем, много операций на ноги, но мне это жить не мешает) хожу радуюсь жизни)
Надеюсь найти тут друзей♡♡♡
Была в сети на прошлой неделе
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