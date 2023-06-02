Всем привет!) Я-Даша. К сожалению, людям часто не хватает общения и поддержки, надеюсь, что это приложение решит эту проблему. Я люблю животных, у меня кот, кошка и собака, люблю музыку, разную, читать, сериалы. Хотела бы полюбить активный отдых, но со спортом у меня не очень😄 Мечтаю посетить много стран и обзавестись близкими людьми, дружбой, как в детстве.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.