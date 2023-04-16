Саратов
Профиль пользователя Daara
О себе
Я люблю путешествия. Люблю смотреть на звезды, горы, реки, деревья.
Люблю вечером кататься на трамвае и смотреть в окно на серые многоэтажки.
Люблю архитектуру во всех её проявлениях: от красивейших особняков до деревенских домиков и хрущёвок.
Так же я люблю пить теплый кофе, гулять под дождем при свете фонарей, ходить в театр, играть в настольные игры в хорошей компании, читать книги и делиться впечатлениями.
Я много чего люблю, но вот не люблю я:
* Токсиков.
* Тех, кто судит по внешности.
* Извращенцев.
Если ты не попадаешь ни под одну из этих категорий, я хотела бы рассказать тебе, что у меня есть две заветные мечты:
Найти любимого человека и поехать с ним в путешествие куда-то очень далеко на море.
Взять теплый пледик, укутаться и сидеть на морском берегу, смотря на чаек и на морские волны. Пить ароматный чай с лесными ягодами, в объятьях друг друга.
Быть может, ты именно та, кто мне нужна? Не узнаем, пока не проверим.
Была в сети две недели назад
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