О себе

Я люблю путешествия. Люблю смотреть на звезды, горы, реки, деревья.

Люблю вечером кататься на трамвае и смотреть в окно на серые многоэтажки.

Люблю архитектуру во всех её проявлениях: от красивейших особняков до деревенских домиков и хрущёвок.

Так же я люблю пить теплый кофе, гулять под дождем при свете фонарей, ходить в театр, играть в настольные игры в хорошей компании, читать книги и делиться впечатлениями.

Я много чего люблю, но вот не люблю я:

* Токсиков.

* Тех, кто судит по внешности.

* Извращенцев.

Если ты не попадаешь ни под одну из этих категорий, я хотела бы рассказать тебе, что у меня есть две заветные мечты:

Найти любимого человека и поехать с ним в путешествие куда-то очень далеко на море.

Взять теплый пледик, укутаться и сидеть на морском берегу, смотря на чаек и на морские волны. Пить ароматный чай с лесными ягодами, в объятьях друг друга.

Быть может, ты именно та, кто мне нужна? Не узнаем, пока не проверим.