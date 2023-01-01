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Саратов
Саратов
Профиль пользователя crimsoncosmos
О себе
киношки, велосипед, прогулки по городу, пк игры. а может рванём в музей?
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🏢 Работа😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры📚 Книги🖼 Выставка / музей
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