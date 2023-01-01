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Саратов
Профиль пользователя crimsoncosmos

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О себе

киношки, велосипед, прогулки по городу, пк игры. а может рванём в музей?

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🏢 Работа😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры📚 Книги🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

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Саратов → пообщаться

Ищу пати для игры в Crossout

Откликнулся 1 участник

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