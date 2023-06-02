О себе

Люблю собак и прогулки с ними и без них )

Слушаю тяжелую музыку, хожу на концерты

С удовольствием хожу в театр, кино, на выставки, фестивали, дегустации, гаражки - туда, где можно классно провести время

Прогулки по городу, в парках, посиделки в кофейнях, кафе, ресторанах - тоже да )