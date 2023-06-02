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Саратов
Профиль пользователя butterflybaby

фото пользователя butterflybaby

О себе

Люблю собак и прогулки с ними и без них )
Слушаю тяжелую музыку, хожу на концерты
С удовольствием хожу в театр, кино, на выставки, фестивали, дегустации, гаражки - туда, где можно классно провести время
Прогулки по городу, в парках, посиделки в кофейнях, кафе, ресторанах - тоже да )

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян
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