⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Саратов
Саратов
Люблю собак и прогулки с ними и без них )
Саратов
Профиль пользователя butterflybaby
О себе
Люблю собак и прогулки с ними и без них )
Слушаю тяжелую музыку, хожу на концерты
С удовольствием хожу в театр, кино, на выставки, фестивали, дегустации, гаражки - туда, где можно классно провести время
Прогулки по городу, в парках, посиделки в кофейнях, кафе, ресторанах - тоже да )
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
Другие пользователи из города Саратов
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам