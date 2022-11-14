Нравятся настолки, одна из любимых - колонизатор. Музыку слушаю достаточно разнообразную. Стараюсь заниматься спортом, но иногда лень берет верх)) летом в основном бегаю, в другое время посещаю тренажерный зал. Летом нравится ездить с палатками на природу. Ищу общения на общие темы, а также возможности поиграть в настолки :)

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

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