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Саратов
Саратов
Профиль пользователя Armin
О себе
Рисую портреты, читаю книги, люблю гулять в парке и наслаждаться красотами природы, постоянно познаю что-то новое
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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