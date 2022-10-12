Саратов
Профиль пользователя Anastasia_sch

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О себе

Я занимаюсь танцами, а именно современной хореографией. Люблю пообщаться на разные темы. Хочу найти друзей 14-15 лет

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elizabeth2410
Саратов → Другое

Я хочу найти подругу лет 13-14

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