Я занимаюсь танцами, а именно современной хореографией. Люблю пообщаться на разные темы. Хочу найти друзей 14-15 лет

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Саратов → Другое Я хочу найти подругу лет 13-14

Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.