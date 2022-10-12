Саратов
Профиль пользователя Anastasia_sch
О себе
Я занимаюсь танцами, а именно современной хореографией. Люблю пообщаться на разные темы. Хочу найти друзей 14-15 лет
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм
Участие в других событиях
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