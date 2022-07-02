Саратов
Профиль пользователя amnesia0
О себе
я меломан, в плане кино, музыки, книг и прочего
людей старше 25и лет, прошу меня не беспокоить
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📚 Книги ☣️ Токсичность
Не нравится:
📺 Политика 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 🍷 Алкоголь
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