я меломан, в плане кино, музыки, книг и прочего людей старше 25и лет, прошу меня не беспокоить

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📚 Книги ☣️ Токсичность

📺 Политика 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 🍷 Алкоголь

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