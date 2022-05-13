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Саратов
Профиль пользователя Amaretto

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О себе

Пишу стихи, обожаю книги особенно фантастику и фентези, люблю прогулки и летнюю рыбалку. С хорошим чувством юмора.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 💨 Кальян ✈️ Путешествия

Не нравится:

🎮 Видеоигры
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