Работаю дизайнером, увлекаюсь немного 3д. В 24 играю в игры и пытаюсь записывать прохождения и их выкладывать. Интересен ux дизайн. Иногда смотрю аниме и читаю мангу. Нравится читать

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика ✝️ Религия

Санкт-Петербург → Другое просто хочу с кем то поговорить)

Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Омск → Другое Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.