Саратов
Профиль пользователя Alexia
О себе
Работаю дизайнером, увлекаюсь немного 3д. В 24 играю в игры и пытаюсь записывать прохождения и их выкладывать. Интересен ux дизайн. Иногда смотрю аниме и читаю мангу. Нравится читать
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Поговорить о чём угодно🙃
Учусь заново знакомиться с людьми
Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Не могу уснуть, кто хочет поболтать?
Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)
Посоветуйте дораму
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
Прокачка коммуникативных навыков)
просто хочу с кем то поговорить)
Что приготовить холостяку
Друзей по интересам
Узнать новых людей
Ищу тиммейтов для онлайн игр
Поговорим о жизни?
Ищу новых подруг, предлагаю прогуляться и пообщаться)
Другие пользователи из города Саратов
Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?
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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.