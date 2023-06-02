Саратов
Профиль пользователя Alexia

фото пользователя Alexia
фото #2 пользователя Alexia

О себе

Работаю дизайнером, увлекаюсь немного 3д. В 24 играю в игры и пытаюсь записывать прохождения и их выкладывать. Интересен ux дизайн. Иногда смотрю аниме и читаю мангу. Нравится читать

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Саратов → пообщаться

Обсудить аниме/манги/игры/3д/дизайн/vr/прохождение игр на ютуб

Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Саратов → пообщаться

Ищу людей с похожими интересами

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Екатеринбург → Другое

Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

маленькое фото пользователя Polli
Новосибирск → Другое

Поговорить о чём угодно🙃

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

маленькое фото пользователя Raven080
Омск → Другое

Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

маленькое фото пользователя Foxyy_y
Екатеринбург → Другое

Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

маленькое фото пользователя CherTolik
Москва → Другое

Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Посоветуйте дораму

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

маленькое фото пользователя Solarsystem
Ростов-на-Дону → Другое

Прокачка коммуникативных навыков)

маленькое фото пользователя HoneyCat
Санкт-Петербург → Другое

просто хочу с кем то поговорить)

маленькое фото пользователя pm_Rustam
Москва → Другое

Что приготовить холостяку

маленькое фото пользователя eXe_slo4356
Москва → Другое

Друзей по интересам

маленькое фото пользователя 333.OTIK
Москва → Другое

Узнать новых людей

маленькое фото пользователя Nick94
Саратов → Другое

Ищу тиммейтов для онлайн игр

маленькое фото пользователя Kulinar
Калининград → Другое

Поговорим о жизни?

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое

Ищу новых подруг, предлагаю прогуляться и пообщаться)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Саратов

Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.