Саратов
Профиль пользователя AlexandrTroi
О себе
Слушаю рок, русский, иностранный, по направлениям тоже достаточно разнообразно. Люблю находить классные, непопулярные группы. Работаю барменом, планирую купить велосипед.
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Другие пользователи из города Саратов
Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.