Саратов
Профиль пользователя Alex64
О себе
Люблю читать книжки, в основном зарубежная классика и психология. Велосипеды и любой спорт - тема)) Нравится фотографировать и видеть офигенный кадр, даже посреди дороги. В целом очень люблю болтать и много гулять.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Хочу найти подруг в своем городе🥺👉🏻👈🏻
Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)
Как понять, что ты не одинок?
Сходить в кино
Психологическая консультация за отзыв))
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