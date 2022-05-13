Люблю читать книжки, в основном зарубежная классика и психология. Велосипеды и любой спорт - тема)) Нравится фотографировать и видеть офигенный кадр, даже посреди дороги. В целом очень люблю болтать и много гулять.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Екатеринбург → Другое Как понять, что ты не одинок?

Саратов → Другое Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.