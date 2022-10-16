Саратов
Профиль пользователя Aleksandr_64rus
О себе
За активный отдых, общение, развлечения и развитие, главное что бы был баланс)
Живу на 2 города, мск-саратов
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
✝️ Религия 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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