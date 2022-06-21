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Саранск
Профиль пользователя Zernupshko

фото пользователя Zernupshko

О себе

Нравится слушать музыку жанра хип-хоп/реп, преимущественно русских исполнителей.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

📺 Политика🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💃 Потанцевать
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