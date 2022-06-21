Я общительный человек, очень люблю рисовать и хотелось бы найти друга/подругу с которым буду на той же волне, надеюсь с тобой мне будет весело😉

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн

🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Ищешь друзей и компанию в городе Саранск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саранск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.