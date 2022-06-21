Цель найти больше друзей с разными интересами, у которых есть желание иногда выходить из дома, посещать места в городе и общаться на супер разные темы в основном вживую, без давления и настойчивости. Ценю умение говорить красиво и складно, и даже ШУТИТЬ. После окончания ВУЗа на дистанционной работе стало сложнее находить новые знакомства, но я всегда любила такие приложения. Перестала посещать ночные клубы, наверное, старею. Появился не общительный, но очень любящий мужчина🙈

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового

💨 Кальян 🏢 Работа ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Саранск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саранск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.