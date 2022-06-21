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Саранск
Профиль пользователя Mira.Al

фото пользователя Mira.Al

О себе

Люблю поездки и путешествия, музыку, выставки, фестивали и концерты
Ищу общения, друзей и подруг, компанию для совместных поездок или прогулок

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Казань → пообщаться
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое
Ищу подругу
маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
маленькое фото пользователя Alba27
Казань → Другое
Общение найти друзей
маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое
Тусить в центре 🙂
маленькое фото пользователя Zulfia
Казань → Другое
Было бы неплохо встретиться и потусить)
маленькое фото пользователя Lera_K
Казань → Другое
Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу
маленькое фото пользователя nokturn
Москва → Другое
Общение с интересными людьми на самые разные темы.
маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое
Весело провести время
маленькое фото пользователя Giselle
Казань → Другое
Прогуляться по летней Казани🤗
Казань → Другое
Прогулки по городу, и т.д)
Казань → Другое
прогуляться потусить )
маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
маленькое фото пользователя Elyaa
Казань → Другое
Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸
маленькое фото пользователя Milka96
Казань → Другое
Ищу подружек ❤️
маленькое фото пользователя Medieve
Москва → Другое
Обменяться любимыми треками и поделиться насущным)
маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое
🙂Разговоры на свободную тему 🙃
маленькое фото пользователя Valeria_SA
Казань → Другое
Прогуляться, перекусить
маленькое фото пользователя Sargeroth
Санкт-Петербург → Другое
Адекватное общение на различные темы :)
маленькое фото пользователя Sofya.Noselidze
Ростов-на-Дону → Другое
Душевные разговоры на любые темы ( новые знакомства)
маленькое фото пользователя Zun3n
Москва → Другое
Поболтать. Темы любые - музыка, игры, жизнь и т.д.
маленькое фото пользователя Irina.Shu
Казань → Другое
Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе
маленькое фото пользователя Yaros
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках
Казань → Другое
Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.
маленькое фото пользователя liyaasafina
Казань → Другое
съездить покупаться или просто погулять🤭
маленькое фото пользователя Nasta2001
Миасс → Другое
Прогуляться перекусить
маленькое фото пользователя Mirajane
Казань → Другое
Ищу подругу, в клуб сходить
маленькое фото пользователя Elizaveta2
Магнитогорск → Другое
Отвечу на любые вопросы, и всегда поддержу тебя!
маленькое фото пользователя RUSLAn13
Казань → Другое
Сходить на выставку Сальвадора Дали
маленькое фото пользователя Dilya88
Казань → Другое
Посидеть в кафе 💃сходить на тренажерку 💪🔥
маленькое фото пользователя Ajin
Новосибирск → Другое
Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)
маленькое фото пользователя sleaz_y
Казань → Другое
Прогуляться по городу.
маленькое фото пользователя DBaggy
Ростов-на-Дону → Другое
В поиске новых увлекательных собеседников
маленькое фото пользователя Lubov21
Миасс → Другое
Ищу подругу. Общение, прогулки.
маленькое фото пользователя vipirena555
Миасс → Другое
Очень хочу найти подругу, с которой можно общаться и гулять
маленькое фото пользователя Elina09
Казань → Другое
выпить в баре
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