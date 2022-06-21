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Саранск
Профиль пользователя Eva_lacis

фото пользователя Eva_lacis

О себе

Люблю пешие прогулки,книги, бассейн, путешествия, психологию, психиатрию, чай, десерты, интересных и легких на общение людей

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🎲 Настольные игры 💨 Кальян

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Давайте делиться музыкой и интересными ютуб каналами)
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Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха
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Так сказать,мне грустно,ищу дружище)
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Кому нравится путешествовать, смотреть крутые фильмы?))
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Ижевск → Другое
Срочно нужна веселая, остроумная, ресурсная подруга!😊 Я такая, а ты?🙃
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Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы
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Общение, дружба
маленькое фото пользователя Juliaana
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми:) могу выслушать или просто поболтать
маленькое фото пользователя SadNik
Москва → Другое
Ищу приятных собеседников
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Любители активного отдыха присоединяйтесь,поболтаем,🎉
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