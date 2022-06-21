Саранск
Профиль пользователя AnnaMoly

фото пользователя AnnaMoly
фото #2 пользователя AnnaMoly

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Саранск → пообщаться

Может просто пообщаться,скоротать вечер?

Саранск → пообщаться

Кем вы хотели стать в детстве? И кем стали )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Raven080
Омск → Другое

Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

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Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?

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Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…

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Общение, дружба

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Какие 3 желания ты бы загадал(а) у джина?)

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Анимешники за 30, есть такие?

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