Самарканд
Профиль пользователя Lucky1892

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О себе

Привет, меня зовут Эрик.

Мне 27 и я переехал из Москвы в солнечный Самарканд.

Предпочитаю рок(Within temptation, Breaking Benjamin, Metallica, Slash, System of a down), но так же неплохо отношусь к попсе, а временами могу послушать и рэп 😄

Катаюсь на велосипеде летом, зимой - сноуборд.

Люблю триллеры и длительные прогулки.

Объездил бОльшую часть России, побывал в Грузии.

Смотрю футбол, уже лет 15 болею за Ливерпуль. 🔴

Имею парочку тату, до сих пор не надоедают)
Читаю, пишу, общаюсь)

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Самарканд → пообщаться

Жил в России, переехал в Узбекистан. Оставаться или ехать дальше?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя Darya0406
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы)

маленькое фото пользователя Sasha_Sasha
Санкт-Петербург → Другое

Обсудим синдром отложенной жизни

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Краснодар → Другое

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