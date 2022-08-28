Привет, меня зовут Эрик. Мне 27 и я переехал из Москвы в солнечный Самарканд. Предпочитаю рок(Within temptation, Breaking Benjamin, Metallica, Slash, System of a down), но так же неплохо отношусь к попсе, а временами могу послушать и рэп 😄 Катаюсь на велосипеде летом, зимой - сноуборд. Люблю триллеры и длительные прогулки. Объездил бОльшую часть России, побывал в Грузии. Смотрю футбол, уже лет 15 болею за Ливерпуль. 🔴 Имею парочку тату, до сих пор не надоедают) Читаю, пишу, общаюсь)

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Самарканд → пообщаться Жил в России, переехал в Узбекистан. Оставаться или ехать дальше?

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