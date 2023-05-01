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Самара
Профиль пользователя Your.Friend

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О себе

Работаю в сфере образования 📚
Профессия заставляет тратить много энергии и ресурса , хотелось бы ей наполняться на встречах с новыми интересными людьми (только женский пол) обсуждать всё (от косметики до здоровья😄) и подружиться впоследствии !

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

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Самара → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, общение, прогулки, всякое такое)

Откликнулись 4 участника

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