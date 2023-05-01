О себе

Работаю в сфере образования 📚

Профессия заставляет тратить много энергии и ресурса , хотелось бы ей наполняться на встречах с новыми интересными людьми (только женский пол) обсуждать всё (от косметики до здоровья😄) и подружиться впоследствии !