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Самара
Работаю в сфере образования 📚
Самара
Профиль пользователя Your.Friend
О себе
Работаю в сфере образования 📚
Профессия заставляет тратить много энергии и ресурса , хотелось бы ей наполняться на встречах с новыми интересными людьми (только женский пол) обсуждать всё (от косметики до здоровья😄) и подружиться впоследствии !
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт
Участие в других событиях
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