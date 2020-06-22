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Самара
Профиль пользователя youngDinosaur

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О себе

Если честно, то никогда не любила писать о себе😅
Я обычный человек, который ходит на работу, учится, а в свободное время предпочитает позалипать над сериалом, игрой или книгой.
Ночью засыпаю под лекции Дробышевского, днём под видосы по програмированию.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить
Где-нибудь прогуляться, пообщаться, пошутить про говно(опционально) :D

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_3424
Самара → Другое
Молодость, приключения х)
маленькое фото пользователя Arina05
Самара → Другое
Погулять, сходить в бар, пообщаться
маленькое фото пользователя Ekaterina_R
Самара → Другое
Ищу подруг, обсудить разные темы)
маленькое фото пользователя Jeweller08
Самара → Другое
Потешно провести время вместе
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