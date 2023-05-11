Самара
Профиль пользователя youngbelix

фото пользователя youngbelix

О себе

Пошли прогуляемся, завтра уезжаю из мск

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Пойдем тусить?

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли прогуляемся?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Elizaveta467
Москва → Другое

Найти подруг

Москва → Другое

Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Потусить сегодня (пятница)

маленькое фото пользователя Yunoti
Самара → Другое

Сходить в кино

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