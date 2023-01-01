О себе

Давно не был в Тольятти, хочется прогуляться) Классно если с Центрального, но необязательно.

Обменяемся забавными случаями и интересными местами, куда можно сходить / съездить. Люблю слушать истории, могу рассказать свои. В запасе есть:



• Как знакомая американка учавствовала в соревнованиях по плаванию, а судьи пытались ей устроить соревнования "сколько водки ты сможешь выпить"

• Как со шведом и американцем, стоя на крыше 16этажки в Комсе сжигали рубашку



Люблю английский. Особенно этимологию, и всякие интересности о языках. Например, про внезапный уход не попрощавшись мы говорим "уйти по-английски", а в Англии говорят: "French Exit". Меня такие вещи очаровывают.

В виде хобби - записывать любительские домашние интервью с иностранцами.



Из интересов: архитектура приложений, HR, природа родного края и психология.

По характеру открыт разным людям 👋 Всегда интересно какое хобби может захватить сердце человека, что может страстно говорить об этом часами.