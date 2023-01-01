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Самара
Профиль пользователя Yaroslav_Lark

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О себе

Давно не был в Тольятти, хочется прогуляться) Классно если с Центрального, но необязательно.
Обменяемся забавными случаями и интересными местами, куда можно сходить / съездить. Люблю слушать истории, могу рассказать свои. В запасе есть:

• Как знакомая американка учавствовала в соревнованиях по плаванию, а судьи пытались ей устроить соревнования "сколько водки ты сможешь выпить"
• Как со шведом и американцем, стоя на крыше 16этажки в Комсе сжигали рубашку

Люблю английский. Особенно этимологию, и всякие интересности о языках. Например, про внезапный уход не попрощавшись мы говорим "уйти по-английски", а в Англии говорят: "French Exit". Меня такие вещи очаровывают.
В виде хобби - записывать любительские домашние интервью с иностранцами.

Из интересов: архитектура приложений, HR, природа родного края и психология.
По характеру открыт разным людям 👋 Всегда интересно какое хобби может захватить сердце человека, что может страстно говорить об этом часами.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Тест приложения

Тольятти → пообщаться

Для Лички (тест приложения)

Тольятти → пообщаться

Хэй хэй хэй хэй хэй, окей

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