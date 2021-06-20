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Самара
Профиль пользователя Wakeuptoreality

фото пользователя Wakeuptoreality

О себе

Кайфую от легкого, нетоксичного общения. Легкий на подъем, за любой движ. Гоняю на квадроцикле, занимаюсь боксом, этой зимой планирую встать на лыжи, читаю прикольные книги. ЗОЖ мозга отсутствует. Оторваться в клубе/баре до утра? Да легко погнали )

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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