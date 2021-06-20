О себе

Кайфую от легкого, нетоксичного общения. Легкий на подъем, за любой движ. Гоняю на квадроцикле, занимаюсь боксом, этой зимой планирую встать на лыжи, читаю прикольные книги. ЗОЖ мозга отсутствует. Оторваться в клубе/баре до утра? Да легко погнали )