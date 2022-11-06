Самара
Профиль пользователя VLAD_163

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О себе

Очень люблю путешевствовать, активно езжу по стране. Обожаю активный отдых, рвануть куда-нибудь бездумно, гулять по городу при этом общаясь и заходя в различные заведения, ходить в кино, театры, и прочие мероприятия. Много работаю, по возможности хожу в зал.

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Пошли на Волга фест!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_3424
Самара → Другое

Молодость, приключения х)

маленькое фото пользователя Yula
Самара → Другое

Вечерний перекус

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