Очень люблю путешевствовать, активно езжу по стране. Обожаю активный отдых, рвануть куда-нибудь бездумно, гулять по городу при этом общаясь и заходя в различные заведения, ходить в кино, театры, и прочие мероприятия. Много работаю, по возможности хожу в зал.

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.