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Самара
Хочется найти новых знакомых, интересного общения и живых встреч.
Самара
Профиль пользователя Victoria003
О себе
Хочется найти новых знакомых, интересного общения и живых встреч.
Свободна:)
В людях ценю открытость, интеллект и чувство юмора (сама люблю посмеяться).
Изучаю психологию, много хожу пешком, нравится природа, изредка хожу в бар и друзьями.
Работаю на себя, небольшими шагами двигаюсь к заветной цели:)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн
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