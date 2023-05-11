О себе

Хочется найти новых знакомых, интересного общения и живых встреч.

Свободна:)



В людях ценю открытость, интеллект и чувство юмора (сама люблю посмеяться).

Изучаю психологию, много хожу пешком, нравится природа, изредка хожу в бар и друзьями.



Работаю на себя, небольшими шагами двигаюсь к заветной цели:)