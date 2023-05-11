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Самара
Профиль пользователя Victoria003

фото пользователя Victoria003

О себе

Хочется найти новых знакомых, интересного общения и живых встреч.
Свободна:)

В людях ценю открытость, интеллект и чувство юмора (сама люблю посмеяться).
Изучаю психологию, много хожу пешком, нравится природа, изредка хожу в бар и друзьями.

Работаю на себя, небольшими шагами двигаюсь к заветной цели:)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Погулять, попить чай, поговорить по душам:)

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Самара → прогуляться, перекусить

Молодость, приключения х)

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Самара → пообщаться

Познакомиться с каким-нибудь добряком:)

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Самара → прогуляться, перекусить

Где-нибудь прогуляться, пообщаться, пошутить про говно(опционально) :D

Откликнулось 7 участников

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Самара → прогуляться, перекусить

Прогуляться по старому городу, сходить на пляж

Откликнулось 7 участников

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Самара → прогуляться, перекусить

Поболтать о жизни

Откликнулось 6 участников

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