Люблю много гулять пешком, смотреть старое кино, хожу в спортзал, занимаюсь вокалом. Ищу человека с которым можно погулять, сходить в караоке, кино или в кафе

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

Самара → Другое Прогуляться по старому городу, сходить на пляж

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.