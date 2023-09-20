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Самара
Профиль пользователя tupizin_d

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О себе

Молодой дизайнер интерфейсов из Самары, люблю настольные игры и любую активность, которая предполагает приятные эмоции.

Очень общительный и жизнерадостный, жду интересные знакомства

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб
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