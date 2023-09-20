Самара

Профиль пользователя tupizin_d

О себе Молодой дизайнер интерфейсов из Самары, люблю настольные игры и любую активность, которая предполагает приятные эмоции.



Очень общительный и жизнерадостный, жду интересные знакомства

Был в сети пару дней назад

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