Самара
Профиль пользователя Todd

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О себе

🤔

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Самара → другое

Бахнуть пивка🍻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя kfartik
Калининград → Другое

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

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Поговорить обо всём и ни о чём😌

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Скучно, очень грустно, очень много проблем

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Самара → Другое

Изучаю китайский язык

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