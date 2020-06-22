Самара
Профиль пользователя Todd
О себе
🤔
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Самара → Другое
Обсудить кризис среднего возраста)
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Калининград → Другое
Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?
Самара → Другое
Поговорить обо всём и ни о чём😌
Москва → Другое
Скучно, очень грустно, очень много проблем
Самара → Другое
Изучаю китайский язык
Другие пользователи из города Самара
Ищешь друзей и компанию в городе Самара?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.